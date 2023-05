Elephant Sessions, Mec Lir y A Banda das Crechas nuevas confirmaciones para Ortigueira 2023

El Festival Internacional del Mundo Celta de Ortigueira incorpora a Elephant Sessions, Mec Lir y A Banda das Crechas al cartel de #EscoitaÁsEstrelas, que se celebrará del 9 al 16 de julio.

Tras los anuncios en febrero de Algaire, Anxo Lorenzo e Eoghan Neff, David Bellas, Escola de Gaitas de Ortigueira, Felpeyu, Fetén Fetén con P. Pascual, Four Men and a Dog, Holiday Club, JDC, Le Vent du Nord, Rubén Díaz, Rura, SonDeSeu, Startijenn, Talisk, Trikitrí, Xabier Díaz, Xisco Feijoó e Xurxo Fernandes el comité organizador confirma tres nuevas actuaciones para la edición de 2023.

Elephant Sessions es, sin duda, uno de los grupos más reclamados por el público. Los escoceses llegarán el próximo martes 11 de julio a Ortigueira para compartir su música, que combina lo mejor de la tradición, el funk y la electrónica, dando como resultado un sonido nuevo y emocionante. Su combinación progresiva de melodías de guitarras envolventes con un potente fondo de bajo y batería, les ha llevado a ganar diversos premios de la BBC, Best Up and Coming Act (2014), Album of the Year (2017) y Live Act of the Year (2018) en los BBC Trad Music Awards.

Mec Lir, la audaz y exuberante banda de la Isla de Man actuará en Ortigueira el miércoles 12 de julio. Su principal intención es la de crear música que permita al oyente sentirse feliz y pasar un buen rato “hay muy poco en la música de Mec Lir destinado a ser tomado demasiado seriamente”.

El grupo explotó en la escena de la música celta en 2014 con su álbum debut “Not An EP”, lanzado durante su primera aparición en otro de los festivales de música celta más importantes del mundo, el Festival Intercéltico de Lorient (Bretaña).

A Banda das Crechas se subirá al escenario principal de Ortigueira el miércoles 12 de julio para ofrecer al público su contundente directo. El grupo, construido alrededor de la conversación, el arte, la música en directo, el amor por lo propio y la curiosidad por lo ajeno, lo forman músicos habituales e intérpretes ocasionales que se unen para mantener viva la tradición, el sonido y la emoción de las foliadas.

Según Uxía Senlle “A Banda das Crechas es, en esencia, lo que la música nunca debió dejar de ser, una herramienta para el contacto humano, para la comunicación”

Además, recordamos que a partir de este viernes 5 de mayo darán comienzo las votaciones de los grupos seleccionados para el Concurso Runas 2023. Cada persona que lo desee podrá escuchar las propuestas de cada grupo y votar por sus 3 favoritos en www.festivaldeortigueira.com/runas