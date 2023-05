«Los proyectos políticos no están en relación a las necesidades de la ciudad” Ivan Rivas en «Conversas no Parador»

En la mañana de este martes, día 2, ha comenzado una nueva tanda de invitados a “Conversas no Parador” que organiza el Club de Prensa de Ferrol y que durante cuatro martes segudos contará con la presencia de los cuatro cabezas de listas de las candidaturas que se presentan a las elecciones municipales del 28 de este mes, candidatos pertenecientes a los cuatro grupos políticos que actualmente están representados en el concello ferrolano.

El primer invitado, Ivan Rivas, actual portavoz del BNG y candidato nacionalista al 28 M estuvo acompañado por la presidenta del Club de Prensa, Xulia Díaz; el director del Parador, José Antonio Cedena; y la responsable comarcal del BNG, Mercedes Tobio, así como diversos miembros del Bloque nacionalista y simpatizantes, y claro está por algunos miembros de medios de comunicación.

Tras la presentación a cargo de Xulia Díaz tomó la palabra Ivan Rivas exponiendo las lineas básicas del proyecto de ciudad que propone el BNG.con frases como “Defensa no puede condicionar el futuro de Ferrol”, “Un muro nos divide en dos”, “el 27,8 % de las viviendas de Ferrol están inutilizadas”, “No podemos circunscribir esta ciudad al tema militar”, “el proyecto de eólica marina en las inmediaciones de la costa sirve para rentabilizar a las empresas que los van a gestionar,y el modelo que se propone se carga la flota pesquera gallega, además se financia con dinero público en beneficio de las empresas privadas”, “No hay interés por parte del concello de rehabilitar la casa de Ricardo Carvalho Calero”,”Se deben rentabilizar las grandes potencialidades que tenemos en esta ciudad”, “Se deben buscar condiciones idóneas para hacer una ciudad referencial”, “¡Ferrol es la mejor ciudad gallega!”,, sin olvidarse del transporte público para lo que debe crearse una empresa municipal, de no construir viviendas en la zona de Sánchez Aguilera, creando zonas verdes, “más ir a pie o en bicicleta y menos uso del coche”, señalando que es una falacia del gobierno central cuando se refiere a la creación d miles de viviendas, finalizando con que “los proyectos políticos no están en relación a las necesidades de la ciudad”.

El candidato del BNG a la alcaldía de Ferrol, Iván Rivas, mostró su rechazo a construir nuevas viviendas en los terrenos del antiguo acuartelamiento “Sánchez Aguilera”, al asegurar que hay «mil viviendas públicas, en un barrio como Recimil, en unas condiciones de habitabilidad precarias». «Lo que tenemos que pensar es en como ponemos en valor todo ese patrimonio, porque el problema son las condiciones en las que están, que las hacen inhabitables», ha añadido.

Rivas ha detallado que en Ferrol «el 27,8% de las viviendas, o bien están vacías, o bien tienen un uso secundario». Por ello, ha señalado, no debe pensarse en «construir 460 viviendas en el Sánchez Aguilera, en el corazón de la ciudad, cuando eso debería de ser un gran parque y un gran pulmón verde».

El también actual portavoz del grupo municipal del BNG en el Ayuntamiento de Ferrol ha puesto en valor «las potencialidades» desde el punto de vista del patrimonio y de los recursos medioambientales en la ciudad. Así, ha dicho, Ferrol tiene «capacidad para conectar todos los barrios de la ciudad con grandes espacios y grandes zonas verdes que permitan recorrerla a pie y en transportes sostenibles, en bicicleta».

Estabilidad de los gobiernos

En otro orden de asuntos, Iván Rivas ha advertido en que, socialmente, se convierten «en problema ideas o cuestiones que no lo son», en alusión «a la idea de la estabilidad de los gobiernos municipales». «Quizás tenemos que empezar a pensar que la orientación que tenemos que dar a la ciudad, desde el punto de vista político, tiene que ser otra», ha apuntado.

Y ya en el turno de preguntas de los representantes de los medios, Ivan Rivas respondio a las que se le formularon desde Galicia Ártabra.

Municipalizar servicios

Sobre cual es su concepto en referencia a remunicipalizar servicios que él defendió durante su comparecencia, manifestó que «remunicipalizar consiste en que el concello se encargue de los servicios que se prestan a través de empresas privadas, que se gestionen de manera directa», lo que supondría para el candidato del BNG «ahorrar el beneficio industrial» de las empresas, y que «los recursos que hay, sin incrementarlos, se destinen de manera íntegra a gestionar el servicio».

Puso como ejemplo a Urbaser, en lugar de pagarle por los servicios que presta “cojamos ese dinero y contratemos al personal. De primeras va a ser más barato porue nos ahorramos, como ya dije, el beneficio industrial. Urbaser tiene asegurado el 8 % del beneficio, cuando menos ya parece muy obvio el ahorro que tendría el concello y los recursos que tenemos, sin incrementarlos los destinemos de manera íntegra a gestionar el servicio, y sobre todo en servicios como éste en el que el principal gasto es la contratación de personal y encima a día de hoy las infraestructuras e instalaciones y los camiones son municipales y están amortizados, el único gasto que tendríamos en las mismas condiciones es esa contrataciòn de personal. Es falso de que se va a incrementar el gasto. Se pueden municipalizar servicios si se declaran de interés público y si no incrementa el gastop que ya se realiza. Son cuestiones tan evidentes que parece un poco absurdo que no se aborden”.

Relación con la Armada

Preguntado sobre como sería su relación con Armada si llega a ser alcalde, ha detallado que «primero, creo que debería ser una relación con la Administración estatal,con Defensa, no con la Armada, es decir, este es un problema de carácter político» y que «esa relación tiene que basarse, en primer lugar, en asumir que tiene que ser una relación de paridad e igualdad, no una relación jerárquica». «Si no tributa pues tendrá que compensarnos, y si tiene terrenos abandonados pues los tendrá que poner en unas condiciones aceptables como tienen que hacer el resto de vecinos de esta ciudad»,”Hay que cambiar la concepción que tenemos sobre la relación con esa administración pública, y creo que eso es prioritario, y sinceramente tras la experiencia de los últimos gobiernos locales lo único que hay aquí es sumisión y dependencia. El convenio del Sánchez Aguilera a quien beneficia es a Defensa, de manera exclusiva, es una operación especulativa pensada para que se lucre el Ministerio de Defensa” ha zanjado.

Los aparcamientos

A la pregunta sobre que soluciones proponer en el tema de aparcamientos, teniendo en cuenta que por ejemplo A Magdalena cada vez contempla menos lugares para aparcar vehículos, Ivan Rivas señaló que “ El aparcamiento es un problema relativo, Ferrol tiene 1,7 de personas por coche, es la ciudad que más coches tiene por habitante. Nosotros no tenemos un problema de aparcamientos, tenemos un problema de movilidad y lo que tenemos que resolver es ese problema con transporte público y por tanto si me dicen por poner un ejemplo, ya que no tiene que ser esa cantidad, que en el presupuesto municipal hay un millón de euros y tengo que decidir su destino y me dan a escoger entre hacer un aparcamiento o crear una empresa publica de transporte , yo no lo pienso.

Al mismo tiempo lo que tenemos es que dotar de espacio para que esa movilidad, que a día de hoy va en vehículo particular pueda tener un lugar donde dejar ese coche y que ese lugar este ínterconectado con transporte publico que permita un movilidad ágil dentro del barrio de A Magdalena.

A día de hoy los aparcamientos de la ciudad están vacíos, el de la plaza de España está vacío, el del Mercado y el del Cantón tienen un uso relativo, por tanto el concello lo que debia de hacer para resolver las necesidades que tienen los vecinos y las vecinas es si son residentes en el barrio de A Magdalena y tienen problemas de aparcamiento que se les deben facilitar en los espacios que hoy existen y con una subvención municipal en función de la renta y después hacer una política orientada a resolver el problema de la movilidad de todos los vecinos y vecinas porque además es que estamos delante de decisiones que se están dilatando en el tiempo y que no se quiere hablar de ellas porque hay unas elecciones, básicamente. Desde el 1 de enero de 2023 los concellos de más de 50.000 habitantes tienen la obligación de desenvolver zonas de bajas emisiones. Si se les pregunta a los demás candidatos cual es el proyecto que tienen sobre ese tema..darán la respuesta por la callada”.

Facilitar la alcaldía

Y en esa serie de preguntas no podía faltar a Ivan Rivas sobre si estaba arrepentido de haber facilitado con su voto la alcaldía a Ángel Mato y después siempre surgen comentarios de que no ha cumplido en parte los acuerdos iniciales.

El candidato nacionalista respondió que “No dimos el voto sobre la base de ninguna condición. No dimos la alcaldía sin más, nosotros teníamos en aquello momento dos opciones, una era el Partido Popular y otra la del Partido Socialista. Era un poco absurdo que nosotros con dos ediles me presentase en el pleno municipal y dijera que yo sería el alcalde, nosotros lo que si somos es demócratas y aceptando esta supuesta democracia, este sistema electoral y estos procesos previos electorales en los que se juega una partida de ajedrez y en el que el tablero está así, unos abajo y otros arriba, aceptando eso y dentro de esas dos alternativas y optamos por una pero sin ningún tipo de compromiso ni adscripción a un proyecto político. Otra cosa es que producto del debate y del devenir del mandato nosotros podamos llegar a acuerdos concretos por ejemplo nosotros hemos aprobado los presupuestos municipales, con determinados acuerdos, como por ejemplo la rehabilitación del mercado de Recimil que estoy muy orgulloso de haberlo logrado, o la rehabilitación de la casa de Carvalho Calero, igual, ¿la responsabilidad de que eso no se ejecute es del BNG? obviamente no, ¿la responsabilidad de que el Sánchez Aguilera esté aprobado y a día de hoy que sea exclusivamente para los intereses del ministerio de Defensa es del BNG?,no. ¿Es del PP?, si, porque votó a favor junto al PSOE. ¿La responsabilidad de que dejamos de gastar dos millones y medio en el 2021, se destinaran a pagar facturas a Naturgy es del BNG?, es del PP que votó con el PSOE para que esto aconteciera. ¿La responsabilidad de que le paguemos la depuración a Narón es del BNG?, no, es cosa del PP y del PSOE que acordaron que una infraestructura que es supramunicipal y propiedad de la Xunta de Galicia la siga gestionando el concello de Ferrol llevando a Emafesa a una situación crítica, y no voy a justificar a esta empresa, ni su gestión tanto económica como de los trabajos que hacen, pero llevando a la empresa, como digo a una situación critica porque le estamos pagando la depuración a Narón y después nos venden la historia de que lo van a denunciar. O puedo entender que el primer año que entregan la depuradora y Narón no paga..bueno, es que te engañaron, y lo acepto, pero que desde el 2015 le estemos pagando la depuración a Narón y que no haya nadie que tenga dos dedos de frente para decir que devuelvo la depuradora y que la Xunta nos pase la factura y a Narón la suya..pues sinceramente no lo entiendo. La única explicación que le encuentro es que le tenemos que salvar las espaldas a la Xunta, a Acuaes, ..y no denunciamos nada, ni cuestionamos el convenio con Acuaes.

Por lo tanto el pretender convertir al BNG en un corresponsable de lo que ha ocurrido en los últimos años en la ciudad es tener una visión un poco tergiversada a la realidad, ya no por el contexto sino por la política que hace el BNG es decir, , llevamos años dando alternativas, dando soluciones, buscando perspectivas de resolver muchos de los problemas, y se va por otra orientación…entonces no me diga a mi que el problema esta en el BNG”.

Las encuestas

Y la pregunta “obligatoria” al candidato. ¿Usted cree en las encuestas?

Y fue rápido, “¿En que encuestas?….no se si contestar o no contestar. Lo que es cierto y creo que es un realidad que tampoco se nos escapa a ninguno de los que estamos hoy aquí es que las encuestas básicamente tienen una orientación política.

Lo que pretenden es condicionar desde el punto de vista social el contexto de cara a unas elecciones, en este caso a las del día 28 de mayo. Y con ese fin se hacen.

Poco más puedo decir, ya lo comentaba antes, que jugamos a un juego que le llaman democracia en la que nos ponen un tablero en el que algunos estamos en la parte de abajo, pero que sinceramente tenemos bastante voluntad de alpinistas y en algún momento llegaremos arriba”