13 sacerdotes que cumplen sus bodas de plata, oro, platino y diamante, serán homenajeados en el día del Clero

El próximo miércoles, día 10 de mayo, el presbiterio de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol celebrarán la fiesta de su santo patrón, san Juan de Ávila. Van a celebrar la fecha en el Seminario de Mondoñedo, bajo la presidencia del obispo Fernando García Cadiñanos, homenajeando a los compañeros que conmemoran sus bodas sacerdotales.

Bodas de Platino (70 años)

Uxío García Amor.Nacido en Sante 07.11.1928. Ordenado en Roma 19.03.1953. Prelado de Honor de Su Santidad. Canónigo emérito de la S. I. Catedral-Basílica de Mondoñedo

Bodas de Diamante (60 años)

Xaquín Campo Freire. Nacido en Roca 20.05.1937. Ordenado en Ferrol 07.01.1963. Colaborador de la Delegación de Pastoral Penitenciaria

José Antonio Fernández Santos. Ferrol, Nacido en Castromaior 29.04.1939. Ordenado en Ferrol 07.01.1963. Párroco de Ferrol (San Rosendo) y Ferrol (Santa Cruz)

Higinio Rodríguez López. Nacido en San Román de Montoxo 27.02.1939. Ordenado en Ferrol 07.01.1963. Párroco de Feás (San Pedro), Landoi (Santiago), A Pedra (Santa María) y Sismundi (Santo Estevo)

José María Vidal Bodenlle. Nacido en Corbelle 29.03.1936. Ordenado en Ferrol 07.01.1963.

José Lage Grandío. Nacido en Santa Cruz de Parga 15.08.1940. Ordenado en Ferrol 17.03.1963. Párroco de Merille (Santa Olalla), Ourol (Santa María)y O Sixto (Santa María)

Pedro Díaz Fernández. Nacido en Mondoñedo 09.07.1940. Ordenado en Comillas 13.04.1963. Deán-Presidente del Cabildo de la S. I. Catedral Basílica de Mondoñedo. Miembro del Colegio de Consultores y del Consejo Presbiteral Director del Museo Diocesano y Catedralicio «Santos Sancristóbal» Rector del Santuario de Nuestra Señora de los Remedios de Mondoñedo Párroco de Argomoso (San Pedro), Lindín (Santiago), Maior (Santa María) y Mondoñedo (Ntra. Sra. de los Remedios)

Alfonso Gil Montalbo. Nacido en Ferrol 26.03.1939. Ordenado en Mondoñedo 21.12.1963. Delegado episcopal de Cáritas Diocesana. Consiliario de la HOAC. Párroco de Ferrol (San Paulo de Catabois) y Ferrol (Santa Mariña do Vilar)

Bodas de Oro (50 años)

Segundo Pérez López. Nacido en Buríz-Guitiriz 08-12-1948 . Ordenado en Buriz 27 .06.1973. Profesor del Centro Agregado Teológico de Santiago de Compostela, dependiente de la Universidad Pontificia de Salamanca. Canónigo Deán y Archivero-Bibliotecario de la Catedral de Santiago.

Raúl Ferreiro Méndez. Nacido en A Meda 14.10.1939. Ordenado en A Meda 30.06.1973. Capellán del Centro Geriátrico de Castro Ribeiras de Lea. Párroco de Barredo (Santo Adrián), Duancos (Santa María), Ferreiros (San Martiño), Ludrio (Santa María), A Meda (Santiago), Lea (San Bartolomeu), Mondriz (Santiago) y Orizón (Santa Comba),

Pedro Rodríguez Paz. Nacido en Santa Cruz de Parga 06.12.1948. Ordenado en Santa Cruz de Parga 12.09.1973. Arcipreste de Ferrol.

Miembro del Consejo de Pastoral. Párroco in solidum de la UPA Ferrol-Centro, que agrupa las parroquias de Ferrol (San Xiao), Ferrol (Nsa. Sra. do Carme), Ferrol (Nsa. Sra. das Dores) y Ferrol (Nsa. Sra. do Socorro)

Jacinto Pedrosa Deán. Nacido en Cordido 11.04.1948. Ordenado en Cordido 29.12.1973. Párroco de Cedeira (Santa María do Mar) y Piñeiro (San Cosme)

Bodas de Plata (25 años)

Cándido Otero López. Nacido en Foz 06.05.1970. Ordenado en Mondoñedo 01.05.1998. Delegado de Liturgia y Cofradías Penitenciales

Consiliario de la Junta General de Cofradías de la Semana Santa Ferrolana. Consiliario de la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes.

Párroco-moderador de la UPA San Martiño, que agrupa las parroquias de Narón (Santiago Apóstolo), Narón (San Xosé Obreiro), Trasancos (Santa Icía) y Xuvia (San Martiño do Couto)

El programa de esta jornada será el siguiente:

10:30 h. Acogida y rezo de la Hora Intermedia en la Sala «Crecente Vega».

10:45 h. Mesa Redonda. Tema: «Retos de la Iglesia de hoy en esta etapa sinodal».

12:00 h. Homenaje a los sacerdotes de aniversario con intervención de cada uno.

12:45 h. Eucaristía en la Capilla Mayor.

13:45 h. Almuerzo compartido.

Por otra parte, la delegación del Clero anuncia que los días 29 de mayo (Seminario de Mondoñedo) y 30 de mayo (Iglesia de Caranza-Ferrol), se celebrarán sendos retiros de Pentecostés, en esta ocasión dirigidos por María Victoría González Rodríguez, directora de Cáritas Mondoñedo-Ferrol.

Y también está prevista una tanda de ejercicios espirituales, del 26 al 30 de junio, en Mondoñedo, dirigidos por Julio Parrilla Díaz, obispo misionero emérito en Ecuador, natural de Ourense y residente en Salamanca