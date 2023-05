OPA Empleo, Rey Varela da a conocer tres propuestas para reactivar el empleo y la economía

El candidato del Partido Popular de Ferrol, José Manuel Rey, ha dado a conocer tres de las principales propuestas consensuadas con los vecinos «para reactivar el empleo y la economía en nuestra ciudad si el 28M tiene el respaldo mayoritario de los ferrolanos». “El empleo y la economía son nuestra prioridad, no podemos seguir dejando pasar oportunidades, Ferrol debe levantarse generando nuevos puestos de trabajo y así evitaremos seguir perdiendo población”.

Rey Varela ha recordado «que mientras el paro ha bajado en Galicia, no sucede lo mismo en Ferrol. Somos la ciudad gallega con la tasa de paro más alta un 17,6%, dos puntos más que en el mismo periodo del 2019 (15,6%) y tenemos la tasa de actividad más baja un 42,8%, cayendo en picado un 7% desde el 2019 cuando rondaba el 50%, son dos indicadores que reflejan la difícil situación por la que atraviesa la urbe en los últimos años». «Así lo constatan también los datos de la Seguridad Social: en junio del 2019 había inscritos 19.154 ferrolanos, cuatro años después son 18.901, 253 ferrolanos menos»

«La eliminación de puestos de trabajo a pesar de haber comenzado la construcción de las F-110, la paralización del astillero 4.0 desde el 2018 y sin inversión para la modernización del tren Ferrol- A Coruña junto, a no haber puesto estos años ni un solo metro cuadrado de suelo industrial para favorecer el asentamiento de empresas, ha acentuado esta sangría».

“Ferrol debe volver a ser la capital de las comarcas del norte de Galicia y lo conseguiremos trabajando juntos, reclamandolo que nos pertenece y ante cualquier administración, nosotros estamos por encima de los bloques de partido que dicen una cosa en Ferrol, otra en Santiago y otra en Madrid” ha insistido.

«La pérdida de población y las trabas administrativas municipales han lastrado también al comercio». Lamentablemente desde el 2019 han ido cerrando en cadena comercios en el centro. “Al principio del mandato había 300 locales vacíos, hoy hay más de 500 comercios cerrados, pequeños autónomos asfixiados que han tenido que echar el cierre ante la falta de ayudas municipales y alternativas para que visitantes y clientes puedan estacionar”.

En cuatro años han eliminado más de 450 plazas de aparcamiento, sin ofrecer ni una sola alternativa, ni un solo aparcamiento disuasorio. “Están echando a los vecinos e impidiendo que vengan los clientes a comprar al centro porque no tienen donde aparcar”. «Las ciudades se construyen con los vecinos a los que hay que escuchar y no darles la espalda. No se trata de maquillar los problemas como se está haciendo con la pérdida de población, sino de presentar propuestas como bajar los impuestos a las familias, ayudándolas en los peores momentos, cuando más nos necesitan como administración más cercana»

«Crearemos bolsas de suelo industrial, aprovechando que por fin, tras ocho años guardado en un cajón, se ha ratificado el convenio de Defensa que dejamos listo en el 2015». “Debemos aprovechar el espacio que ofrece el convenio de Defensa para ofertar suelo industrial y para actividades económicas relacionadas con el deporte, el ocio y el turismo para atraer a empresas, diversificar el tejido productivo y ofertar nuevos puestos de trabajo” «aprovechando las sinergias generadas por los nuevos proyectos industriales relacionados con las energías renovables y las empresas asentadas en el puerto exterior»

«Y para que las empresas elijan Ferrol, además de infraestructuras, también precisamos agilidad en la tramitación administrativa de licencias. No se puede permitir que el periodo medio de concesión de una licencia sea de 18 meses, el más alto de Galicia. El departamento de Urbanismo ha sido el principal freno a la actividad económica, a la construcción y a la rehabilitación en la ciudad. “Me comprometo a garantizar la emisión de licencias en tres meses” ha asegurado.

«Nosotros nos centramos en las propuestas y en la unión de los ferrolanos. Hoy lanzamos un Opa Empleo, un saludo a la generación de nuevos puestos de trabajo, a liderar la recuperación económica y a conseguir que más personas quieran venir a vivir a Ferrol con sus familias, un Ferrol que hemos diseñado juntos y que haremos realidad a partir del 28M» ha garantizado José Manuel Rey.

Se adjunta audio de José Manuel Rey Varela y el video de OPA Empleo