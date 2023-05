El BNG de Narón propone destinar las naves de la feria del 13 a un proyecto que valga para congresos y exposiciones

Olaia Ledo, Geno Robledal y Beatriz Mosquera presentaron un proyecto que el BNG lleva en el programa electoral y consideran necesario para el ayuntamiento de Narón; se trata de un palacio de congresos y exposiciones pero reutilizando lo que ya existe: las naves de la feria del 13.

Desde el BNG informan que este proyecto es el trabajo y estudio de un año y lo consideran necesario y viable económicamente “Recuperar unhas naves, as da feira do 13, para que Narón sexa un punto de encontro de congresos de todos os eidos , nunhas naves actualizadas e con deseño vangardista nun lugar que poña en valor a contorna e integre rural e urbano que valgan para festas, feiras e congresos internacionais” ” indica Olaia Ledo, portavoz municipal del BNG de Narón “na actualidade fanse algunhas feiras pero o espazo precisa reformas urxentes e unha posta a punto. No BNG non cremos en obras faraónicas pero si en recuperar espazos que, ademais, pola súa situación poría en valor toda a contorna. Temos proxecto e esta é unha das nosas apostas”

Bea Mosquera, candidata nº3 del BNG de Narón en las próximas municipales representando a la parroquia de Sedes declara “Crear espazos que leven a cultura, a innovación, o emprego e a marca Narón a diferentes partes do mundo a través de congresos e exposicións para todas as idades é necesario. Na actualidade non contamos en Narón con espazos axeitados”.

Olaia Ledo , explica que el proyecto está pensado para “crear rede. Poderíamos falar de residencias artísticas e de mover actividade cultural arredor deste proxecto, incentivar sinerxias e poñer en valor a Narón no seu conxunto”