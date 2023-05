El alcalde ordena «emprender acciones legales por presuntos intereses electorales tras la difusión de una denuncia a nueve días de la campaña»

El alcalde de Ferrol ha ordenado este miércoles, día 3 de mayo, a la asesoría jurídica del Ayuntamiento «emprender acciones legales con el fin de que se investiguen presuntos intereses electorales escondidos tras una denuncia de una contratista»

«Dicha denuncia, ha sido presentada 7 días después de la convocatoria de los comicios del próximo 28 de mayo, y la propia empresa le ha dado difusión a través de una nota de prensa remitida a los medios de comunicación, a 9 días del inicio de la campaña y uno después de que el regidor presentase en un acto su candidatura a la reelección»

«Dicha nota de prensa será remitida al juzgado»

«La denunciante, que es una contratista de la Administración local, por lo que es también parte interesada, se refiere en su escrito al juzgado, a procedimientos administrativos que se remontan incluso al año 2019»

«En algunos de ellos ha participado presentando ofertas e incluso ha conseguido adjudicaciones en varios casos. También ha llegado a obtener en otros la mejor puntuación sin poder completar todos los requisitos posteriores para la adjudicación definitiva»

«Pese a disponer del mecanismo del recurso administrativo si hubiese considerado cualquier procedimiento no ajustado a la normativa, no lo empleó en los casos que ahora denuncia. De acuerdo con lo ordenado por el alcalde, la asesoría jurídica solicitará que se investigue si de todo lo anterior se puede inferir una actuación con mala fe con el presunto objetivo de buscar un perjuicio reputacional y, como consecuencia, posibles influencias en un proceso electoral»

«Destaca, además, que las actuaciones del Ayuntamiento se llevan a cabo siempre conforme a la legalidad y están revisadas por funcionarios públicos, por lo que tienen presunción de legalidad»

«En lo que se refiere a la materia objeto de denuncia, el Ayuntamiento, como no puede ser de otro modo, atenderá con total transparencia y diligencia cualquier requerimiento judicial para facilitar cualquier posible labor de los tribunales»

«El alcalde recuerda que no es la primera vez que hechos similares acaban en consecuencias de imposible reparación, ya que la Justicia precisa tiempo para resolver los asuntos y el archivo de diligencias no siempre se puede producir en los plazos que eviten perjuicios definitivos para un proceso como es el electoral». «A día de hoy, en el Ayuntamiento no costa imputación alguna en relación con este asunto»