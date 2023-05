Rey Verala presenta Opa Ciudad

El candidato del Partido Popular, José Manuel Rey, ha presentado Opa Ciudad, el vídeo en el que se recogen «las principales propuestas expuestas por los ferrolanos para mejorar el estado de Ferrol»

«Un alcalde debe estar en los grandes temas de ciudad, pero también en los temas del día a día, insistió una vez más». “Mejoraremos la limpieza de las calles y zonas verdes, llevaremos a cabo un plan real y efectivo para el mantenimiento y de viales y ampliaremos los puntos de luz, la seguridad ciudadana también es fundamental”.

«Ferrol no se merece la imagen que está dando en estos momentos de ciudad descuidada y abandonada. Tenemos un montón de plazas, parques infantiles y biosaludables y zonas verdes que precisan un mantenimiento diario, que no tienen desgraciadamente desde hace meses, por lo que no podemos disfrutar, en condiciones, de estos espacios»

«Vigilaremos, también, que se cumplan los plazos en las obras adjudicadas por el Concello de Ferrol». “Los vecinos supervisan en sus casas cualquier obra, que todo esté correcto y esto no lo hace el Concello con las obras municipales hay que saber cuándo empiezan, cuándo terminan y cuánto cuestan” «y más después de que los ferrolanos hayamos sufrido varias prórrogas en diferentes actuaciones que han afectado directamente a comercios y hostelería y a las arcas municipales, sin ningún tipo de penalización por parte de la administración local»

«La falta de aparcamiento es uno de los principales problemas que los ferrolanos nos han trasladado en las diferentes mesas de trabajo en las que participaron. Un problema latente en todos los barrios y más en el centro de Ferrol donde cuando termine este mandato habrá 500 plazas menos para estacionar y cero alternativas. Aparcar en Ferrol tiene que dejar de ser una pesadilla», añade

Por eso, “crearemos 1.000 nuevas plazas de aparcamiento en diferentes barrios y parroquias, para que los vecinos puedan estacionar cerca de sus viviendas, pero también para que los clientes vengan tranquilamente a comprar al comercio y a disfrutar de la hostelería”.

«De manera transversal fomentaremos el transporte público. Es fundamental que los vecinos del rural y de la zona urbana puedan estar conectados y darles solución a sus desplazamientos a través de una red pública de transporte accesible, una alternativa sostenible e idónea para mejorar el tránsito de personas. En esta línea, trabajaremos para hacer realidad la modernización de la red ferroviaria Ferrol- A Coruña, la gran olvidada en los PGE»

“Ferrol no quiere ser másque ninguna otra ciudad, pero tampoco menos por eso reclamaremos las inversiones necesarias para que la modernización del tren Ferrol- A Coruña sea una realidad”.

«Y si queremos que vecinos, turistas y potenciales clientes vengan a Ferrol no solo debemos contar con una red de transporte y aparcamientos disuasorios, sino también eliminar los radares que solo tienen fin recaudatorio. Hay que cumplir siempre las normas de tráfico para garantizar la seguridad de peatones y conductores, pero no podemos permitir más tiempo radares que solo tienen esta finalidad»

«En el 2022 el Concello de Ferrol recaudó 2,7 millones de euros en multas, medio millón más de lo previsto inicialmente, llegando a triplicar lo ingresado al inicio del mandato en 2019»

“La recaudación por multas es la tercera fuente de ingresos municipales, no podemos asfixiar a vecinos y turistas con sanciones, velaremos y garantizaremos que se cumplan siempre las normativas de tráfico y eliminaremos los radares recaudatorios” ha avanzado José Manuel Rey.

https://wetransfer.com/downloads/fb45b9e1830d300ca31a9d98e1bc009320230505072944/aed7fa