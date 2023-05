El BNG de Narón promete en su programa la elaboración de un Festival Video Gamer

El BNG de Narón está hablando con diferentes agentes para que a partir de 28 de mayo sea una realidad un Festival Video Gamer en Narón. El festival contaría con competiciones en juegos de móvil, PC y consola; untorneo de eventos durante tres meses y con una final presencial en el festival; una parte formativa para dar a conocer el mundo “gamer” y personas de primero nivel del sector combinada con una parte amateur en el que pudiera participar toda la comunidad.

“É unha proposta pensada para a xente nova e as novas linguaxes pero tamén pensando en favorecer o turismo, ampliar a oferta de ocio en narón pensando na calidade, unha oportunidade de aprendizaxe e fomento do emprego co crecemento de empresas xoves neste sector” incide Olaia Ledo.

“A proposta entra dentro do que é a marca BNG, utilizar a vangarda para o beneficio da cidadanía e tamén para crear un punto de encontro necesario. En Carballo teñen o seu “Carballo Interplay” que xa é internacional ou en San Sadurniño teñen o seu Chanfaina Lab. Nós queremos un festival video gamer que medre cada ano, aclara la candidata del BNG.