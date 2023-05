PSdeG-PSOE Ferrol afirma «La Xunta quita a la ciudad los 2M€ del Plan de Sostenibilidad Tca»

La concejala Eva Martínez Montero, ha criticado este viernes día 5 de mayo, que la Xunta de Galicia, en una decisión contraria al informe del comité consultivo, ha decidido rechazar el Plan de Sostenibilidad Turística de Ferrol, que proponía actuaciones en los cascos históricos de Ferrol Vello, A Magdalena y Esteiro por un importe de dos millones de euros.

“A pesar de haber recibido el informe de APTO del comité consultivo, la Xunta, en una decisión completamente arbitraria, deja el proyecto fuera de los fondos europeos, y solo destinará una ayuda, rebajando también las previsiones iniciales, al plan presentado por la Diputación, centrado fundamentalmente en las baterías de costa de Ferrol, Valdoviño y Ares”, ha explicado la edil de Patrimonio Histórico de Ferrol, que ha tenido conocimiento de la situación a través de una comunicación de la Xunta.

“Celebramos, como no podía ser de otra manera, que el plan de la Diputación, que afecta a la batería y observatorio de Monteventoso e incluye un par de actuaciones en el barrio de la Magdalena, haya sido aceptado, pero es inadmisible que haya rechazado el presentado por el Ayuntamiento de Ferrol”, ha manifestado Martínez Montero, que ha incidido en que “los dos proyectos no solo son compatibles, sino que mismo son complementarios”.

Uno de los más votados por la Secretaría de Estado y la Fegamp

La concejala ha subrayado que el plan del Ayuntamiento de Ferrol “cumple al 100% los criterios marcados por la Xunta previamente, nombradamente en la línea de cascos históricos, y centra sus acciones en los pilares turísticos de dichos espacios: Ilustración, Modernismo y Camino Inglés”. De hecho, como ha aseverado, el plan de turismo del Ayuntamiento de Ferrol fue uno de los más votados por la Secretaría de Estado y la Fegamp, integrantes, junto con la Xunta de Galicia, de ese comité consultivo encargado de valorar todos los proyectos presentados por la comunidad autónoma.

“Por lo que sabemos ahora, en esa reunión ha quedado claro que la Xunta no tenía interés alguno en invertir en este proyecto, pero no sospechábamos que sus intenciones llegasen incluso a dejarlo sin un solo euro”, ha mencionado Eva Martínez Montero, que ha insistido en que, aunque las bases no obligan a aceptar todos los proyectos que resultan aptos en ese comité, “el de Ferrol cumplía todo el marcado Gobierno autonómico, además de que, como no nos cansaremos de repetir, fue uno de los más puntuados por dos de las tres instituciones presentes”.

Por todo ello, según ha explicado, «el gobierno local ha solicitado el acta de la reunión del comité consultivo para conocer de forma oficial las puntuaciones y valoraciones de todos y cada uno de los proyectos presentados a la actual convocatoria de los planes de sostenibilidad turística, que provienen de Europa, gestiona el Ministerio de Turismo, pero reparten en cada comunidad los gobiernos autonómicos; en este caso, pues, el Gobierno del PP de la Xunta de Galicia»

“El gobierno local también ha dejado constancia a través de un escrito remitido a la Agencia Gallega de Turismo de su discrepancia con respecto a esta decisión, sobre la que se reserva llevar a cabo las acciones que estime oportunas, y que mismo se reflejan en las bases de la presente convocatoria”.

“La Xunta tenía una oportunidad magnífica de saldar una deuda histórica con Ferrol en materia turística, pero lejos de esto, el Partido Popular, ese que acusa al gobierno municipal de recibir pocos fondos europeos, niega dos millones de euros de un proyecto que ya había pasado la valoración de una comisión creada precisamente para decidir que proyectos financiar”, ha destacado Martínez Montero.

“Primero fue el voto en contra para perder un proyecto europeo de 1,7 millones de euros en la reurbanización del primero tramo de la carretera de Castilla, y ahora es la eliminación, de forma unilateral y sin argumentos, de un plan que marcaba actuaciones relevantes para la sostenibilidad turística de la zona urbana de Ferrol, como la iluminación de espacios y edificios singulares, la digitalización y mejora de las oficinas de turismo y del Camino Inglés, o el museo del modernismo dedicado a Rodolfo Ucha, una de las grandes apuestas para incrementar el turismo en Ferrol» ha concluido.

Se adjunta audio de Eva Martínez Montero