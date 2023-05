El Festival de Ortigueira presenta a los 10 candidatos y abre votación online

El Concurso Runas, que viene celebrándose desde el año 2000, tiene como objetivo la difusión de la cultura y música celta a través de la promoción de grupos noveles.

El comité técnico del Ayuntamiento de Ortigueira anuncia a los 10 grupos seleccionados para la siguiente fase del concurso tras evaluar las 20 propuestas recibidas de grupos provenientes de diversos países de todo el mundo.

Para su selección se tuvieron en cuenta aspectos como la calidad musical, la innovación y originalidad del repertorio presentado y su relación con la música propia del Festival en sintonía con la programación del mismo.

En esta segunda fase se da inicio a las votaciones online en la web del Festival, que estarán abiertas hasta el viernes 19 de mayo a las 14:00 h. Cada persona que lo desee podrá escuchar las propuestas de cada grupo y votar por sus 3 favoritos en www.festivaldeortigueira.com/runas

Al resultado de la votación online se le sumarán los votos emitidos por el jurado profesional que, en esta edición, estará formado por: Ángel Lozano, concejal de Deportes y Festival del Ayuntamiento de Ortigueira. Alberto Balboa, coordinador del Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira. Xiana Lastra, integrante de A Banda da Loba. Miguel Doval, director de Airiños de Fene

Los tres grupos finalistas serán anunciados en las redes sociales y en la web del Festival, a razón de un grupo cada día, el miércoles 24, jueves 25 y viernes 26 de mayo de 2023. Éstos actuarán el lunes 10 de julio en el Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira, que se celebrará del 9 al 16 de julio de 2023. Los 10 grupos seleccionados para la 24a edición del Concurso Runas son: Alienda – Asturias. Clann an Drumma – Escocia. Darash – Andalucía. Guieldu – Asturias. Lenda Ártabra – Galicia. Mediarea – Galicia. Muro Kvartet – Aragón. Ramalleira – Madrid. Ros – Cataluña y Sons of Exodus – Galicia

Desde este viernes, 5 de mayo, también está disponible en la web del Festival un avance por días de la programación.

En las próximas semanas, se anunciarán los grupos y actividades que completan la edición de 2023 que, por segundo año consecutivo, tendrá ocho días de duración.

Para consulta la programación por días en www.festivaldeortigueira.com/programacion