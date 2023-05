O BNG de Ferrol promoverá a declaración dos Maios de Canido como Festa de Interese Tco Galego

Iván Rivas candidato á alcaldía de Ferrol do Bloque Nacionalista Galego avanzou este sábado 6 de maio que «un dos obxectivos do BNG de cara ao vindeiro mandato será o impulso das festas populares e indicou que o BNG vai iniciar os trámites para que a festa dos Maios en Canido sexa declarada como Festa de Interese Turístico Galego»

Iván Rivas, candidato do BNG, defendeu que Ferrol «é unha cidade cunhas raíces profundas na cultura e tradicións do noso país e que a festa dos Maios de Canido é un claro exemplo e detacou a implicación da veciñanza do bario na conservación desta tradición ao longo dos anos»

O candidato do BNG comprometeu «o apoio decidido as iniciativas de impulso e recuperación das nosas festas populares como acontece cos Maios e afirmou que desenvolveran unha política municipal que teña como un dos seus eixos básicos desenvolver con intensidade un plano destinado a coñecer, defender, protexer, valorar e gozar de toda a nosa riqueza cultural»

Iván Rivas considera «que o concello de Ferrol debe aproveitar todo o traballo que se está a facer nos últimos anos ao redor desta tradición, aproveitar todos os estudos que se teñen publicado na cidade sobre esta festa xa que deben ser o soporte teórico e gráfico no que sustentar a solicitude de que esta festa sexa recoñecida como unha festa de interese galego, coas particularidades propias que ten esta celebración na nosa cidade»