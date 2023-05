«Mugardos merece un gobierno serio y riguroso, y ya lo tiene». Juan Domingo de Deus presento la candidatura del PP

(Gráficas Galicia Ártabra)-«Quiero decirle a los mugardeses de que ¡Ya está bien!. de que los que pierden las elecciones gobiernen con pactos estériles, de que quienes dejan deudas millonarias nos digan ahora que son la mejor opción para gobernar, de que los que han gobernado durante décadas nos digan ahora que son soluciones de futuro. ¡El futuro es otro, el futuro somos nosotros, ellos son el pasad0!» así finalizaba sus palabras Juan Domingo de Deus en el acto de presentación de la candidatura popular al concello de Mugardos, celebrado en la mañana de este domingo en el centro de mayores mugardés, que registró un lleno total, no solo de afiliados, sino de simpatizantes y vecinos deseosos de acompañar al actual alcalde y a su equipo.

Pasaban unos minutos de las doce de la mañana cuando comenzaba el acto de presentación, al que se sumaron la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez; la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros; el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea, el secretario provincial del Partido Popular, Evaristo Ben Otero, sí como los actuales concejales populares, miembros de la ejecutiva local y candidatos, mugardeses, y algunos candidatos de otros municipios de la zona..

Tras unas palabras de presentación y el visionado de un reportaje sobre algunas de las gestiones realizadas por el grupo de gobierno en estos últimos cuatro años, tomó la palabra la conselleira Ángeles Vázquez iniciándolas , tras un saludo y felicitación a todas las madres en la jornada dedicada a todas ellas, con «Juan Domingo es una persona de palabra y luchó y lucha por conseguir los objetivos que benefician a su pueblo, a Mugardos».» Él consiguió ser el primer alcalde popular en Mugardos y ahora…a por la mayoría absoluta. Tienes el equipo que más se parece a Mugardos. Tienes un equipo, una planificación, proyectos, los otros solo piensan en gobernar, sin más».

Se refirió a las promesas de campaña, a las recientes del PSOE sobre viviendas del Sareb y a la gran mentira, primero 50 mil en toda España, después eran 21 mil y «nos dijeron que en toda Galicia había 43, pero resulta que solo son 5 de primera ocupacion, de ellas tres con okupas. En Mugardos que había 16, la Xunta podría comprarlas y ponerlas a disposición del Concello, pero no cumplen con las debidas garantías, nadie las quiso comprar, no hay manera de escriturarlas. El problema lo solucionaremos pero no de esta forma». Ofreció su apoyo para que el PXOM pueda llevarse a cabo.

Finalizó pidiendo el voto para la candidatura popular «para la única mugardesa de verdad que solo busca trabajar por Mugardos, por todas las parroquias y lugares».

Y seguidamente tomó la palabra el actual alcalde y candidato popular Juan Domingo de Deus. Tras el protocolario saludo a los asistentes y su agradecimiento por acompañarlo en este acto agradeció especialmente » a mi familia, mujer e hijo por su paciencia y mis ausencias; y a mis concejales, por su pasión, su trabajo, su confianza y su responsabilidad. En definitiva, a todos los que confiais en mi«.

Trajo a sus recuerdos la antigua biblioteca, el cine Zárate, el «parque de las violetas», el camino de tierra por el que se dirigían al Instituto o las primeras fiestas del pulpo «Ese Mugardos aun existe, después de décadas de gobiernos progresistas quedan cuestiones clave sin hacer»

Pactos de perdedores

«Pactos de perdedores cuyo único objetivo era tocar el sillón, todo igual, nada cambia. Los que ahora sacan ideas electorales no han aplicado en todas esas décadas nada de lo que prometen, pero quieren que parezca novedoso».

» Decían que ¡nunca habrá un gobierno con alcalde del PP, Mugardos es de izquierdas!. Ellos son tan de izquierdas que sus pactos siempre rompen. Todo el mundo sabe que no traen nada bueno»

«¿Y ahora qué?, llegamos al gobierno y nos encontramos con un panorama desolador, 2,8 millones de euros de deuda, servicios sin contratar y encima..la pandemia. El resto…ya lo sabeis».

Recordando aquella niñez…» ese niño nos ha empujado a comprar los terrenos para una nueva biblioteca; a hacer un anteproyecto y ahora a redactar el proyecto definitivo para construirla lo antes posible. A seguir mejorando nuestras instalaciones deportivas, a construir un auditorio y espacio sociocutural en un rehabilitado Zárate y un parque en la plaza del concello, a tener caminos escolares seguros para ir al colegio, a tener una fiesta del pulpo, la mejor de la historia».

Lo que nos hace falta

«Necesitamos una mayoría suficiente el próximo día 28. Mugardos ha empezado a modernizarse y ya no podemos parar. Ya hay fibra de alta velocidad en las parroquias donde en pandemia en O Seixo había 1 MB de velocidad, ahora hay 600 MB.

Lo hemos hecho y seguiremos mejorando las infraestructuras en las parroquias, hemos comunicado con nuevas sendas varios núcleos, Mugardos-Ares, Franza- Rilo, empezando Peteiro-O Baño.

Mejorado a nuestros mayores hemos reforzado el SAF. Convertiremos la Casa del Reloj en un referente turístico sobre el pulpo, el plan director de Noville ya es una realidad, continuaremos dando pasos para que sea un centro de interpretación de los mejores. Lograremos un nuevo PXOM, renovaremos parques infantiles, ampliaremos nuestra piscina y ya iniciamos los trámites para la compra de los terrenos colindantes.

Hemos hecho realidades, otras no pudieron seguir adelante como lo del Zárate a pesar de contar con una importante inversión de Reganosa, la oposición lo paralizó ¿a quien sirven esos políticos?, a los mugardeses desde luego que no».

Finalizó indicando que «Mugardos merece un gobierno serio y riguroso, y ya lo tiene, ahora hay que ampliarlo. Que no os digan que no es posible, ya lo hemos hecho y lo haremos otra vez. Aquí nos teneis. ¡Fuerza , Mugardos!».

Y tras estas palabras, aplausos, ánimos y muchas deseos y esperanzas .