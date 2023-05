Activación del servicio de conciliación laboral y familiar “ConciliAres”

El área de Igualdad y Bienestar del Concello de Ares, ha anunciado la puesta en marcha del “ConciliAres”, el servicio municipal que fomenta la conciliación durante los meses de julio y agosto, ya consolidado como uno de los principales instrumentos de la localidad para ayudar a los padres en el cuidado de los más pequeños.

La próxima semana abrirá la inscripción para todas las personas interesadas, extendiéndose desde el próximo lunes 15, hasta el miércoles 31 de mayo (incluido).

ConciliAres se destina a niños con edades comprendidas entre los 3 y 12 años, basándose en los siguientes criterios de acceso: empadronados en el Concello de Ares y que ambos progenitores estén trabajando; niños empadronados con informe previo de los Servicios Sociales; niños NO empadronados en el Ayuntamiento con algún progenitor trabajando en el término municipal; niños NO empadronados y sin ningún progenitor trabajando en Ares en el caso de no cubrir las plazas ofertadas.

Se habilitarán 30 plazas por quincena con varios tramos de cuotas en función de la renta mensual de los solicitantes, aunque el precio más alto del servicio será de 100 euros por el mes completo para empadronados y 130 en el caso de los no empadronados. En las bases también si establecen bonificaciones en el precio de un 30% para las niños pertenecientes a familias numerosas y descuentos del mismo porcentaje desde el 2º hermano que participe en la actividad.

El servicio desplegará un amplio programa de de actividades lúdico-educativas, normalmente en la pista cubierta del CPI As Mirandas, que irán desde juegos simbólicos y cooperativos a manualidades y acciones de animación a la lectura, potenciando la interacción y participación de la juventud entre sus iguales.

Para formalizar la inscripción, se entregará toda la información requerida en las bases del proyecto en el Departamento de Servicios Sociales de Ares, organismo que gestiona y coordina el ConciliAres en horario de 9:00 h. la 14:00 h o por registro electrónico en la web municipal.