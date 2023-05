O programa municipal de Prevención da depresión e mellora da saúde mental continúa con dúas novas conferencias

O ciclo de conferencias do programa de Prevención da depresión e mellora da saúde mental continuará desenvolvéndose este mes na cidade de Narón , tal e como indicou o concelleiro de Sanidade, Manuel Ramos. A primeira das citas será esta mesma semana, o xoves día 11. O salón de actos do Centro Cívico Social do Alto do Castiñeiro acollerá a sesión, ás 19.30 horas, a cargo da psiquiatra e psicoterapeuta orientada ao trauma Anabel González, que falará sobre “Cambios vitais: como afrontar os momentos de cambio na nosa vida”.

A segunda das citas será o 27 de maio ás 11.00 horas nas citadas instalacións, onde a psicóloga xeral sanitaria especializada en sexoloxía, terapia sexual e de parellas, Martina González, falará sobre “Sexualidade e relacións de parellas: vínculos, como afectan á nosa saúde mental”. O edil naronés destacou o éxito que están tendo estas convocatorias entre as veciñas e veciños. “Abórdanse uns temas de moita importancia e actualidade, sempre dende o punto de vista de profesionais en cada unha das materias e vencellados a saúde mental, que é un área que temos que tratar no día a día e un problema que padecen moitas persoas de todas as idades”, apuntou Ramos.

Así mesmo, o concelleiro destacou o feito de que as persoas que acuden ás conferencias “teñen a oportunidade de interactuar e formular as preguntas que consideren sobre a temática que se trata en cada caso”. Finalmente recordou que se continuarán desenvolvendo actividades vencelladas a este Programa de Prevención da depresión e mellora da saúde mental ata o vindeiro mes de xuño.