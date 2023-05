O BNG de Narón reclama máis prazas para os campamentos de verán

O BNG de Narón a través dun comunicado expresa que «no ano 2022 o Concello de Narón presentou 100 prazas para os campamentos municipais infantís ao que se lle sumaría os campamentos ofertados polo Padroado da Cultura. A sorpresa este ano é que non ofertan desde o Padroado da Cultura e as prazas do concello reducíronse a 79 prazas (9 reservadas para nenos con discapacidade)»

“Que anuncien os campamentos e que haxa menos prazas que o ano anterior non podemos comprendelo. En Narón temos unha poboación nova e conciliar é cada vez máis difícil cando rematan cursos as nosas crianzas. O octavo orzamento deste país, que é Narón, ten que dar exemplo e prestar os servizos que a cidadanía precisa” incide Olaia Ledo, candidata do BNG á alcaldía de Narón.

Adxúntase o audio de Olaia Ledo