Satisfacción en la AAVV de Porto do Cabo por la llegada de la fibra óptica

La Asociación de Vecinos de Porto do Cabo se alegra de comunicar a todo la vecindad que a partir de la próxima semana ya podrán solicitar el alta para que la fibra óptica llegue por fin sus hogares, después de que la empresa Movistar (encargada de esta actuación en el Ayuntamiento de Valdoviño) comunicara ésta ansiada noticia el jueves día 11. Satisfacción además por que las gestiones realizadas desde la asociación en el largo del último año e insistentemente en los últimos meses dieran su fruto, aclara José Picallo, presidente de dicha asociación vecinal.

Picallo, recuerda además que este despliegue de fibra tenía que estar finalizado en diciembre de 2020 y que debido el COVID 19 se prorrogó por un período de dos años mas (diciembre de 2022), sin que en esa fecha tampoco había estado finalizado el despliegue; que llevaba mas de un año colgada en un poste cerca del cruce que va al Mirador do Paraño.

«Despois de enterarnos en decembro pasado que gran parte dos veciñ@s quedaban fora do trazado que tiña plantexado Movistar, puxémonos en contacto o derradeiro 8 de febreiro con Rede Aberta, que é outra das empresas que optan o desplegue de fibra óptica no rural na provincia de A Coruña, e por fin diron os seus froitos. Est@s veciñ@s tamén terán fibra óptica nas súas casas en un curto período de tempo» ,»Este nova non só va a afectar os veciñ@s de Porto do Cabo senon que tamén vanse beneficiar os veciñ@s doutras parroquias do Concello que ata agora estaban tamén pendentes da posta en marcha de este servizo» , declara Picallo.

José Picallo también quiere informar a todos aquellos que vayan a cursar el alta de este servicio, que lo hagan con el número antiguo de la vivienda, si no le comunicaron a la compañía suministradora en su momento el cambio de numeración (se puede ver en la dirección del recibo) ya que sí lo hacen con el número nuevo seguramente les va a aparecer que no tienen cobertura al no coincidir el número. No obstante para evitar cualquier tipo de inconveniente aconseja también que tengan a mano un recibo de la contribución para facilitarles la referencia catastral de su vivienda y ubiquen exactamente a propiedad.

También desde la Asociación queremos ofrecerles nuestra ayuda para la tramitación del alta en el servicio a través de nuestro correo electrónico vecinosportodocabo@gmail.com