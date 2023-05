Ola Ferrol-Ante el Día de los Museos, el molino cartagenero, Cofradía de la Vela y el dique cubierto

Carlos Barcón, periodista vocacional y pintor.

DE NUEVO EL MUSEO DE BB.AA.

No tengo reparo en decir y muchas personas que me conocen, aunque sea de vista… , que soy un hombre ligado al mundo de la cultura y el arte, desde hace medio siglo o más… por lo tanto conozco de primera mano la realidad de este sector. Y sabiendo precisamente que este próximo día 18 de mayo se viene celebrando a nivel internacional el Día de los MUSEOS, me inclina a escribir y hablar, una vez más y ya son muchas, de esa viejisima aspiración local de contar con un Museo de arte contemporáneo, del que se hablaba por lo menos desde el 1951, y que dejaría a lo largo de muchos años, de distintos gobiernos locales, para por lo menos escribir un libro o dos… sobre el tema que nos ocupa y en el que han participado un buen número de ferrolanos, en comisiones nombradas por el Concello… que como hemos visto, no han valido para nada.

Pero no voy a dar el No-Do de todo lo que ha ocurrido en torno a esa ya viejísima aspiración de poder contar en Ferrol con ese deseado Museo de Arte Contemporáneo…sino el apuntar precisamente ese día 18 de los corrientes, para que se tenga en cuenta a la hora ver la conveniencia de seguir en el tema, con ganas, especialmente por parte de los partidos políticos que se presentan a las municipales… aunque adelanto, ilusionadamente como siempre, que a la vista ya está la posibilidad de que este Museo de arte contemporáneo sea una realidad en este año, pero traído de la mano de un vecino particular, amante del arte pictórico y conocedor sobre todo de que Ferrol es una ciudad de pintores…

Una ciudad que tiene pintura –Pintura-; o sea, tiene nido, pozo, manantial pictórico… Jenaro P. Villaamil, Fdo A. de Sotomayor, E. de la Vega, Vicente Díaz, López Bouza, Máximo Ramos, Bello Piñeiro, Imeldo Corral, los hermanos González-Collazo (José y Tonucho), Luis Jaime, Segura Torrella….y un suma y sigue, abundante y prometedor, lo estamos viendo, aunque no tengan las condiciones favorables para el florecimiento de la creación plástica, como puede ser, entre otras, falta de galerías y salas de arte, ningún premio de pintura importante, convocatoria de Becas, adquisición oficial de alguna de sus obras, nula promoción de cara al exterior, falta de información del Patrimonio artístico municipal, desatención o escasa atención a inmuebles artísticos… etc. y por supuesto, repitiendo, nula atención municipal, a la posible creación de ese tan deseado Museo dedicado a la Pintura, aunque ya tenga su triste historia…

A la vista de las inmediatas elecciones municipales, confiemos en que el nuevo gobierno local se tome más en serio nuestra cultura local. Cultura, en fin, es nada menos que el contexto donde nos movemos, donde pensamos, donde escribimos, donde trabajamos…

FERROL-CARTAGENA

Y un buen amigo ferrolano, con residencia desde hace muchos años en Cartagena, donde tengo extensa familia, me recuerda que hace más de medio siglo que entre esta ciudad y Ferrol existe un hermanamiento y que bajo la iniciativa del Centro Gallego cartagenero se le obsequio a dicha ciudad con un Cruceiro de Piedra de estilo románico, que permanece bien cuidado en jardines de la calle Real de dicha ciudad. Cartagena quiso corresponder y donó a Ferrol un Molino cartagenero de Viento que sería instalado en el Barrio de Caranza, frente a la Ría, pero como desgraciadamente ocurrió, el citado Molino, en el más absoluto abandono, terminaría por desaparecer. Ni rastro del mismo y aunque sabemos que en alguna ocasión el Concello llegó a estudiar la manera de poder recuperar dicho monumento a la hermandad.. que el viento se lo llevó, y el caso es que hasta la fecha nada positivo ha resultado.

COFRADÍA EUROPEA DE LA VELA

, que preside con total acierto el Capitán de Navío (r) Francisco Quiroga, capitán, fundador y gran canciller de esta excelente Cofrdíaa, que no para en su actividad, a quien lo recordamos, entre otros aspectos, como colaborador/organizador, junto al también CN (r) Alberto Pérez-Lorente, de la IV Copa Clase internacional Optimis, me comunica de la próxima Investidura a celebrar los dias 8 y 9 de septiembre, en nuestra Ciudad, con actos, entre otros, a llevar a cabo en Exponav, la Asamblea General, visitas al Arsenal Militar, Castillo de San Felipe y al Club Naval de El Montón/Caranza, donde precisamente se llevará a cabo la investidura de los nuevos Cofrades. Y en mi calidad de miembro de la Cofradía Europea de la Vela que preside con total acierto el capitán, fundador y gran canciller de esta excelente Cofrdíaa, que no para en su actividad, a quien lo recordamos, entre otros aspectos, como colaborador/organizador, junto al también CN (r), de la me comunica de la próxima Investidura a celebrar los dias 8 y 9 de septiembre, en nuestra Ciudad, con actos, entre otros, a llevar a cabo en Exponav, la Asamblea General, visitas al Arsenal Militar, Castillo de San Felipe y al Club Naval de El Montón/Caranza, donde precisamente se llevará a cabo la investidura de los nuevos Cofrades.

Toda una actividad de esta dinámica Cofradía de la Vela que como decimos no para, no solamente con diversos actos en nuestro país, sino incluso en el extranjero.

