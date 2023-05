Marián Ferreiro compromete avances no plan de humanización de barrios no mitin celebrado en Piñeiros

Avanzar no proxecto de humanización de barrios é un dos compromisos incluídos no programa electoral co que Terra Galega concorre ás eleccións municipais do vindeiro 28 de maio. Así o anunciou a candidata de TEGA á alcaldía de Náron, Marián Ferreiro, que iniciou este sábado, día 13, ás 21.00 horas na citada parroquia os mítins electorais de campaña.

“A humanización da cidade é un dos camiños nos que queremos seguir avanzando nos vindeiros catro anos, para facer un Narón cada día máis accesible e con máis e mellores servizos para a veciñanza, mellorando a accesibilidade, creando plataformas únicas e novos espazos destinados a estacionamentos de proximidade e incrementando a seguridade viaria”, destacou. No mitin celebrado este sábado en Piñeiros a candidata de Terra Galega estivo acompañada por integrantes da súa candidatura, entre eles Bruno González e Lucía González, da parroquia de Piñeiros.

«A esas melloras contribuirán tamén outras propostas como a instalación dunha rede semafórica intelixente que nos permita dotar de maior fluidez ao tráfico rodado e, ao mesmo tempo, reducir ruídos e emisións contaminates. A implantación dunha rede de recarga de vehículos eléctricos, e a creación dunha rede de quioscos que dean servizo a zonas de tránsito e lecer forman tamén parte das propostas incluídas no programa de Terra Galega», tal e como avanzou a alcaldesa da cidade.

A nova área de ocio concíbese como un espazo duns 5.000 metros cadrados, ubicados nas inmediacións da residencia de maiores da parroquia e da nova senda peonil e ciclista habilitada na zona. “Contará cun novo parque infantil integrado no entorno, unha tirolina e tamén con mesas e bancos de madeira e outro tipo de mobiliario urbán para o desfrute de toda a cidadanía”, avanzou Ferreiro.

Así mesmo, Marián Ferreiro explicou que no proxecto electoral de TEGA tamén se contemplan actuacións en materia deportiva, concretamente con intervencións como a habilitación de bancadas no campo do Cadaval. “Continuaremos apostando polo deporte, coa mellora de instalacións deportivas, a construción doutras novas e tamén crearemos con fondos propios bolsas para deportistas”, apuntou.