El Valdetires Ferrol cierra su temporada con una nueva victoria

El Valdetires Ferrol despide su temporada con una sonrisa, tras imponerse por 1-2 al 5 Coruña, en la 26ª jornada y última de la Segunda División, disputado en la tarde del sábado, en el Pabellón de Novo Mesoiro (A Coruña).

Este era un partido complicado desde el primer momento, muy físico sobre la pista y con las herculinas sabiendo que necesitaban la victoria para intentar lograr la permanencia en la categoría. El Valdetires Ferrol planteaba una defensa alta, yendo a por el partido, teniendo ocasiones al segundo palo que no conseguían aprovechar, como también intentaban cortar el juego de las locales Claudia y María Bertolo para que tampoco anotasen, por lo que se llegaba al descanso igual que como empezaba, con el 0-0 en el marcador.

Tras la reanudación, el Valdetires Ferrol continuaba presionando sobre la pista y a los dos minutos encontraban su premio con un gran gol de falta directa de Carol Senra. Las cosas parecía que se le ponían de cara a las ferrolanas, jugando con los nervios de las herculinas que también llegaban muy pronto a sus cinco faltas, aunque conseguían empatar por medio de María Romero en un rechace.

Con este 1-1, el 5 Coruña tenía dos claras ocasiones para ponerse por delante, con buenas intervenciones de la portera Laura Donoso y el Valdetires Ferrol basaba su juego en individualidades para intentar crear peligro o intentar forzar la sexta falta del 5 Coruña, algo que finalmente acababa sucediendo a falta de dos minutos para el final y Carol Senra no desaprovechaba la ocasión desde el punto de doble penalti para establecer el 1-2.

El 5 Coruña tenía que ir a por todas con la portera-jugadora en los instantes finales, intentando aprovechar el cansancio y las pocas rotaciones del Valdetires Ferrol, pero las ferrolanas realizaban una buena defensa, como también Laura Donoso tenía dos ocasiones desde su área que no conseguía materializar, aunque no impedía la victoria de las ferrolanas por 1-2, suponiendo también el descenso del conjunto herculino, al no acompañarlas los resultados de esta última jornada.

Con este resultado, el Valdetires Ferrol continuará una temporada más en la Segunda División, al finalizar en el 8º puesto de la tabla, con 35 puntos.

5 Coruña: Uxía, Natalia Sanda, María Bertolo, Rosalía, Alba – también jugaron – Sainza, Claudia, María Romero, Sandra, María López, Ainhoa, Sarai y Natalia Barral.

Valdetires Ferrol: Laura Donoso, Sheila, Laura, Carol Senra, Lucía – también jugaron – Marta y Pipi.

Árbitros: Manuel Castro Fernández y Tania María Penabad Canel, junto con Uxía Castro Fernández como árbitro asistente (Comité gallego). Amonestaron a la local Alba.

Goles: 0-1 Carol Senra min.22, 1-1 María Romero min.32, 1-2 Carol Senra min.38.

Pabellón: Novo Mesoiro (A Coruña).