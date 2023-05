El Racing gana al Badajoz en 10 minutos y vislumbra el ascenso a Segunda División, tras el empate del Alcorcón

Mateo Pintado

Carlos Vicente desde los once metros y la magia de Luis Chacón sirvieron al Racing para darle la vuelta a unos mediocres primeros 75 minutos departamentales en los que el Badajoz llegó a adelantarse en el marcador. Al final todo sobre ruedas, ganar el Racing, empate del Alcorcón, y el equipo ferrolano de momento es líder.

Un Racing constante como las olas del mar

El Racing inició el encuentro con un dominio absoluto del esférico ante un Badajoz que generaba dudas en la zaga departamental gracias a su alta e intensa presión.

Los de Cristóbal Parralo eran los dueños totales del balón en campo rival e iban en busca del gol continuamente. Los pases entre líneas a Manu Justo, los regates imposibles de Heber Pena y la garra de Alex López no acababan de hacer mella en una defensa pacense, que de la mano de un lamentable arbitraje a favor lograba frenar todos y cada uno de los ataque del Racing.

Los departamentales recordaban a las olas del mar, siempre chocando con las rocas, esta vez las olas iban con menos fuerza de la que se emplea para cortar un papel y las piedras iban vestidas de rojo y otras con la camiseta del Badajoz. Pero por mucho que chocaban, seguían teniendo la perseverancia de un equipo que solo piensa en cumplir el sueño de ascender a la segunda categoría del fútbol español 15 años después.

Ya en los minutos finales de esta primera parte el encuentro se convirtió en un correcalles, tanto que Quique Fornos se puso la capa de superhéroe e hizo un despeje imposible desde el suelo cuando un atacante del Badajoz se quedó solo y en el borde del área frente a Gianfranco Gazzaniga.

Cuando la primera parte parecía no poder dar más de sí, llegó un defensa del Badajoz para sacar desde la línea de gol un mordido disparo de Carlos Vicente tras un contraataque.

Finalmente, la primera mitad acabó con un empate a ceros en el marcador del Estadio Municipal de A Malata.

Después de la tormenta..llegó la calma

La segunda mitad comenzó de forma horrenda para el Racing, un centro lateral escaso de peligro y fuerza alguna hizo que Gianfranco Gazzaniga se confiase más de la cuenta y errase en su salida hacia él, dejando un balón muerto en el borde del área pequeña; Jon

García cometió el peor de los pecados despejando de manera paupérrima el esférico y dejando a Gorka Santamaría con la obligación de mandar el balón al fondo de la red sin obstáculo alguno. Marcando así un gol digno de cualquier obra de Pepe Gotera y Otilio, Chapuzas a Domicilio.

El Racing no supo reaccionar al gol y vio como sus ejes centrales iban dejando de funcionar, Heber no podía moverse ofensivamente sin recibir alguna agresión por parte de los jugadores; a Álex López se le notaba que le pesaban las piernas; Carlos Vicente se encontraba sin ideas, al igual que un Cristóbal Parralo que volvió a hacer los mismos cambios de siempre, pero esta vez en los primeros minutos de la segunda mitad.

El Racing se encontraba cual niño adolescente tras no haber estudiado en un examen de biología. Se encontraba desubicado, no tenía ideas y todo lo que intentaba le salía mal.

Y cuando estás en plena tormenta y parece que los rayos no van a cesar, llega un error arbitral, esta vez a tu favor y te señala un penalti en una jugada más que dudosa pero de la que nadie con la camiseta de color verde se quejó. Tras varios minutos en los que el colegiado llegó a expulsar a un jugador del banquillo pacense que tardó la friolera de dos minutos en abandonar el recinto mientras soltaba improperios hacia algunos miembros del banquillo departamental y permitir ejecutar a Carlos Vicente el lanzamiento desde la pena máxima.

Afortunadamente el maño no falló y mandó el balón desde los 11 metros al fondo de la red del fondo sur del Estadio de A Malata.

A partir de ahí el Racing dejó de ser el equipo incompetente y mediocre que había sido los 75’ minutos previos y volvió a ser el equipo que ya llevábamos 3 semanas sin encontrar. Un equipo que luchaba cada balón como si fuese el último y trataba darle a su afición una alegría llamada ascenso.

Pocos minutos después, O Neno, Luis Chacón sacó un disparo del que solo están capacitados los auténticos dioses del olimpo y marcó un gol que puede suponer el ascenso directo del Racing Club Ferrol a segunda división 15 años después.

El Estadio de A Malata, a rebosar un día más se convirtió en la fiesta del fútbol ferrolano, nadie quería irse de allí, pero todos deseaban que el partido finalizase. Es gracioso como el Racing y el Badajoz se intercambiaron sus respectivas barajas, en apenas 10 minutos el los pacenses pasaron de perder más tiempo que un sordo en un concierto a pedirle a los jugadores departamentales que se diesen brío en cada uno de los saques de portería. Los de Cristóbal Parralo dejaron de ser aquel equipo sin ideas que se había visto durante la mayor parte del encuentro y empezaron a jugar al fútbol de verdad.

Lo que no cambió a pesar del resultado fueron las ganas y el empeño que pusieron todos y cada uno de los presentes en el estadio departamental en el día de hoy. Ellos fueron los verdaderos héroes, los que a pesar de ir perdiendo y ver a su equipo hacer un encuentro de

lo más mediocre no dejaron de alentar a los suyos en ningún momento.

Mientras tanto el colegiado cántabro seguía haciendo de las suyas y acabó añadiendo más de 10 minutos a un encuentro en el que a pesar de las pérdidas de tiempo, no necesitaba jugar la primera parte de la prórroga.

“Mira las estrellas, mira como están brillando por tí” cantaba Coldplay en su tema llamado Yellow. Seguramente, este domingo los jugadores del Racing hayan visto que a pesar de la calidad que pueda haber sobre el terreno de juego, las verdaderas estrellas se encuentran en las gradas y son todas aquellas personas que durante toda la temporada han gastado sus tardes festivas en alentar a los jugadores del Racing Club Ferrol.

Ficha técnica

Racing de Ferrol.-Gazzaniga, Enol Coto, Fornos, Jon García, Brais Martínez (Padilla, min 72), Bernal (Luis Chacón,min 54), Álex López, Manzanara, (Del Pozo, min 66) Carlos Vicente, Manu Justo (Manel Martínez, 66) y Héber Pena (Jardí, min 66).

Club Deportivo Badajoz.-Miguel Narváez, Mariano, Mancuso, Juanmi (Borja García, min 84), Carlos Cordero (Edu Sánchez, min 55), Adilson, Jannick Buyla, José Mas (Calderón, min 55), Alfaro (Muller, min 84), Gorka Santamaría y David Soto (Zelu, min 84).

Goles.- 0-1, min 46, Gorka Santamaría; 1-1, min 80, Carlos Vicente (p.); 1-2, min 87, Luis Chacón.

Árbitro.-Alberto Fuente Martín (comité cántabro), mostró tarjeta amarilla a os racinguistas Brais (min 29), Padilla (min 93) y Gazzaniga (min 98) y a los del CD Badajoz José Mas (min, 10), Mancuso (min 32 y 89) , Narváez (min 51), Juanmi (min 53), y Mariano (min 71). en la escuadra visitante.

Estadio.-A Malata con asistencia de unos 7. 000 aficionados.