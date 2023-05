Neda conmemora as Letras Galegas cunha obra de Fantoches Baj

O Concello de Neda adiará ata o domingo a conmemoración do Día das Letras Galegas que, como é sabido, este ano se dedica a Francisco Fernández del Riego.

No marco do programa “En maio, flores e letras” programarase o novo espectáculo para o público infantil de Fantoches Baj, baseado na obra Galicia do autor homenaxeado.

“A viaxe feliz de Ramón Sanfiz” é o título desta proposta, que chegará á Casa da Cultura, o día 21 ás 12 horas, e que combina narración oral e monicreques. Nela Ramón Sanfiz “aventureiro e percusionista dunha orquestra de baile da Mariña, disponse a percorrer un novo itinerario co seu triciclo” contando ao público infantil a viaxe realizada dende a súa vila ata San Andrés e as historias de xente que coñeceu.

Esta produción de novo cuño de Fantoches Baj está baseada en Galicia, o libro de crónica de viaxes de Francisco Fernández del Riego no que o autor trazou unha ducia de itinerarios singulares percorridos polo seu alter ego: Ramón Sanfiz.

As entradas poden reservarse, contactando coa Biblioteca Municipal ata o venres de 9 a 13 e de 16 a 19 horas a través do teléfono 981 39 02 33

O programa “En maio, flores e letras” está organizado polo departamento de Cultura, e conta co apoio da Rede de Dinamización Libgüística da Xunta de Galicia e da Deputación da Coruña