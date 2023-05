A Banda de Música Vila de Cedeira ofrece o tradicional concerto das Letras Galegas

A Banda de Música Vila de Cedeira ofrecerá este mércores o seu tradicional Concerto do Día das Letras Galegas. A cita será ás 19.00 horas no Auditorio Municipal, con entrada de balde, e o recital levará por título “Lendas, contos e…música”. Baixo a dirección de Eduardo Mallén, a Banda de Música Vila de Cedeira intercalará nesta ocasión a lectura de pequenas pasaxes de contos e lendas, tal como anuncia o título do concerto, cun repertorio musical no que destacará a presenza de compositores galegos como David Fiuza.



A Banda de Música de Cedeira ten consolidado o seu prestixio coa súa traxectoria de máis de trinta anos, tempo no que levou diferentes premios e participou en eventos de dentro e fóra de Galicia. Nos últimos anos viviu un cambio xeracional, coa incorporación de novos instrumentistas e un novo director, Eduardo Mallén, un reforzo máis cara o futuro dunha formación que exemplifica o gusto e a tradición musical de Cedeira.