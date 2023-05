Pontedeume celebra o Día das Letras Galegas con numerosas actividades

O Concello de Pontedeume presenta o programa de actividades con motivo do Día das Letras Galegas 2023.

As actividades desenvolveranse este mércores, 17 de maio, e inclúen unha serie de actos, concertos, e un roteiro artístico e cultural por toda a vila.

Por unha banda, o mércores 17 de maio entregarase, ás 11:00 na casa do Concello, o premio do XXXIII Concurso de Contos Vila de Pontedeume. Seguidamente, ás 12:30, a AFC Orballo ofrecerá unha actuación.

Por outra banda, ás 12:00, o Ateneo Eumés, xunto co Coletivo Terra e o Concello de Pontedeume, realizará un roteiro artístico e cultural por toda a localidade. Este comenzará nos Xardíns de Lombardero e percorrerá diferentes sitios da vila para rematar preto das 14:00 da tarde.

Ademais do roteiro, nos Xardíns de Lombardero haberá visitas guiadas ás 17:00. As inscricións deberán realizarse na Oficina de Turismo, localizada no Torreón dos Andrade, no número de teléfono 981 430 270 e no correo electrónico oficinaturismo@pontedeume.gal

Tamén o propio mércores 17 de maio organizarase na Igrexa das Virtudes o festival «Letras Galegas»; a partir das 19:30, coa actuación da Coral Polifónica Ferrolana A Magdalena, de Ferrol, Los Trasnochadores del Eume, de Pontedeume, e o Coro Alegre Intermezzo, de Pontedeume.