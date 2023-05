Iván Rivas defende a xestión directa do servizo municipal de mantemento de viais.

Ivan Rivas candidato do BNG á alcaldía de Ferrol, participou este martes 16, nun encontro veciñal no barrio de Santa Mariña no que defendeu «que un dos obxectivos do goberno local liderado polo BNG é a xestión directa dos servizos públicos municipais entre eles o do mantemento de viais públicos»

Ivan Rivas considera que «a xestión de xeito directo, con persoal e medios propios de servizos como o do mantemento de viais redundará nunha xestión máis eficaz e máis rendible economicamente do servizo, sen facer depender o estado das rúas da cidade dunha empresa externa que cando remata os cartos paraliza os traballos de mantemento e conservación»

O BNG sinala que «o modelo que se ven desenvolvendo nos últimos anos no concello de Ferrol para a conservación e mantemento de viais ten demostrado a súa ineficacia como demostran as múltiples queixas veciñais polo estado de conservación das rúas»

Iván Rivas quixo tamén poñer en evidencia «o compromiso do BNG cos barrios da nosa cidade e lamentou que o goberno local non executara os acordos aos que chegara co BNG como a urbanización da rúa Casquido, unha proposta nacionalista que pese a ter financiación e estar aprobado o proxecto o actual goberno municipal segue sen executar. O BNG considera que é preciso que o concello de Ferrol conte cunha brigada municipal de obras e así a creará desde o goberno municipal»