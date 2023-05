Actos do Días das Letras Galegas na zona norte

EN FERROL

–Este mércores, a Fundaçom Artábria organiza varias actividades.

Ás 11,15 horas, Ruada (sede social Batallones-Inferniño).

Ás12,00 horas, concentración “queremos galego”. (Inferniño)

No centro Cívico de Canido, Ás 13.30 horas “Foliada”.

Ás 15.00 horas. “Jantar popular”. Ás 16.30, concerto de Brixta.

–Ás17.00 horas no local social da Cabana acto institucional polo Día das Letras Galegas

EN NARÓN

O Concello celebrará este mércores o Día das Letras Galegas coas actividades programadas en “N de Narón. A festa das Letras”. A programación iniciarase ás ás 12.00 horas cun espectáculo musical de Brais das Hortas: “Consertasso na horta”. A continuación, ás 13.00 horas actuará Mamá Cabra, con temas do seu traballo “Ondamini”.

A programación retomarase pola tarde ás 17.00 horas coa actuación do Coro Peque Solidarium do Concello de Narón, integrado por menores de 6 a 11 anos. Ás 17.30 haberá un espectáculo de clown, con AsSircópatas, que traen á cidade “Rogelio, un pallaso en recuperación” e ás 18.30 comezará o concerto de Supermeiga.

As nenas e nenos que se acheguen á praza da Lectura poderán participar tamén ao longo do día nun obradoiro de imprenta ambulante a cargo de Alouette Machine, de 12.00 a 14.00 e dende as 16.30 ata as 19.30 horas e o público en xeral poderá visitar o espazo de lectura e libraría habilitado para a ocasión. Este ano contarán cun espazo propio as librarías naronesas Pasapáxina e Day e tamén asinarán libros a escritora Ana Meilán, de 13.00 a 14.00 horas e de 16.00 a 17.00, e o escritor Antón Cortizas, dende as 17.30 ata as 18.30 horas.

EN NEDA

O Concello de Neda adiará ata o domingo a conmemoración do Día das Letras Galegas. No marco do programa “En maio, flores e letras” programarase o novo espectáculo para o público infantil de Fantoches Baj, baseado na obra Galicia do autor homenaxeado. “A viaxe feliz de Ramón Sanfiz” é o título desta proposta, que chegará á Casa da Cultura, o día 21 ás 12 horas, e que combina narración oral e monicreques.

Esta produción de novo cuño de Fantoches Baj está baseada en Galicia, o libro de crónica de viaxes de Francisco Fernández del Riego no que o autor trazou unha ducia de itinerarios singulares percorridos polo seu alter ego: Ramón Sanfiz.

As entradas poden reservarse, contactando coa Biblioteca Municipal -ata o venres de 9 a 13 e de 16 a 19 horas- a través do teléfono 981 39 02 33.

EN ARES

Mércores, 17, ás 19 horas no Casino Ares.an concrto a cargo da Rondalla Trovadores de Ares.

Luns 22, ás 18.00 horas representarase o espectáculo de monicreques «A Viaxe Feliz de Ramón Sanfiz», a cargo da compañía Fantoches Baj, na Biblioteca Municipal. Está actividade esta dirixida a adultos e nenos a partir dos 6 anos.

EN CEDEIRA

A Banda de Música Villa de Cedeira ofrecerá este mércores o seu tradicional Concerto do Día das Letras Galegas. A cita será ás 19.00 horas no Auditorio Municipal, con entrada gratuíta, e o recital levará por título “Lendas, contos e…música”. Baixo a dirección de Eduardo Mallén, a Banda de Música Villa de Cedeira intercalará nesta ocasión a lectura de pequenas pasaxes de contos e lendas, tal como anuncia o título do concerto, cun repertorio musical no que destacará a presenza de compositores galegos como David Fiuza.

EN CABANAS

Sábado 20 , a las 12.00 horas noParque do Areal, a compañía Fantoches Baj ofrecerá o espectáculo de monicreques A viaxe feliz de Ramón Sanfiz.

NO BARQUEIRO-MAÑON

Martes 16, ás 12.30 horas a Biblioteca Municipal acolle a actuación de Carballiños coa súa obra Contos animados, para alumnado do CEIP Francisco López Estrada.

Venres 19, ás 19.00 horas levará a cabo na Biblioteca Municipal a presentación do libro de poemas Enfiando sementimentos, da autora Carmen Penín Fernández.

EN CARIÑO

O Concello de Cariño elaborou unha completa programación para conmemorar o Día das Letras Galegas 2023, adicado a Francisco Fernández del Riego.

Mércores, 17 de maio: ‘Unha nova Galaxia’, de Trémola Teatro. Ás 12 horas no local social da casa do concello.

Xoves, 18 de maio: ‘Chimpo de ra’, con Raquel Queixas. Ás 12 horas no PAI

Luns, 29 de maio: ‘A igualdade non ten truco’, con Magia en la Manga. Ás 16 horas no IES.

Mércores, 7 de xuño: ‘Feirantes’, de Teatro do Noroeste. Ás 17 horas, dentro dos obradoiros de Envellecemento Activo.

EN PONTEDEUME

Mércores 17 de maio entregarase, ás 11:00 na casa do Concello, o premio do XXXIII Concurso de Contos Vila de Pontedeume. Seguidamente, ás 12:30, a AFC Orballo ofrecerá unha actuación.

Por outra banda, ás 12:00, o Ateneo Eumés, xunto co Coletivo Terra e o Concello de Pontedeume, realizará un roteiro artístico e cultural por toda a localidade. Este comenzará nos Xardíns de Lombardero e percorrerá diferentes sitios da vila para rematar preto das 14:00 da tarde.

Ademais do roteiro, nos Xardíns de Lombardero haberá visitas guiadas ás 17:00. As inscricións deberán realizarse na Oficina de Turismo, localizada no Torreón dos Andrade, no número de teléfono 981 430 270 e no correo electrónico oficinaturismo@pontedeume.gal

Tamén o propio mércores 17 de maio organizarase na Igrexa das Virtudes o II festival «Letras Galegas»; a partir das 19:30, coa actuación da Coral PolifónicaFerrolana A Magdalena, Los Trasnochadores del Eume, de Pontedeume, e o Coro Alegre Intermezzo, de Pontedeume.