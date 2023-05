Vox presentó su programa electoral de cara a las elecciones del 28 M, en Ferrol

El candidato de VOX a la alcaldía de Ferrol , José Enrique Fernández del Campo, ha presentado a las ocho y media de la tarde de este martes, día 16, en uno de los salones del hotel Almirante su programa electoral de cara a las próximas elecciones del 28 de mayo en el que se ha registrado la asistencia de medio centenar de ciudadanos y en el que junto al candidato a la alcaldía, han participado el número dos de la candidatura, Carlos Sans Morales; el 25, Juan Garcilaso de la Vega Muñoz; y el presidente del comité ejecutivo provincial y miembro suplente de la candidatura Miguel Ángel Fernández López.

Carlos Sans se refirió a temas económicos. Criticó que en los últimos ocho años de gobiernos de izquierdas solamente se hayan aprobado dos presupuestos, tema clave para el buen desarrollo de un municipio. “Mato da tristeza, no tiene proyectos, no hay ilusión, no hay ganas, mientras el PP cuando no logra la mayoría abandona Ferrol” , se refirió a la necesidad de promover actividades empresariales lo que supone ingresos productivos, así como a la necesidad de que en el centro de la ciudad cada vez más abandonado puedan vivir personas dando facilidades urbanísticas, de rehabilitación de viviendas, etc. “un declive de la ciudad que solo lleva a lamentos”, finalizando con “Vox tiene un proyecto claro con un mismo mensaje centrado”–

Juan Garcilaso se refirió a que los ferrolanos tienen que contar con un gobierno local que ha llevado a Ferrol a la desindustrialización, burocracia, con problemas de seguridad y sin preocuparse por el envejecimiento de la población, sin tratar de buscar soluciones

Punta de lanza

José Fernández del Campo inició sus palabras recordando su ferrolanismo y el que cuenta con un gran equipo “Vox será la punta de lanza de la vuelta de todos esos ferrolanos que quieren regresar al mismo “ferroliño” de cuando éramos jóvenes”.

Ha criticado a todos los partidos que se presentan en Ferrol “que nos vienen a decir que van a hacer lo que no han hecho cuando ya han tenido ocasión”.

“Han convertido a Ferrol en una ciudad ‘antipática’ para vivir para sus vecinos, para sus visitantes, para los conductores… lo que ha provocado una diáspora: La diáspora ferrolana” “Nosotros hemos venido a revertir esto” y “crear una ciudad amable, dinámica y acogedora”, ha añadido el candidato, apuntando que para poder sacar adelante todos los proyectos que plantean se necesita empezar por lo más básico, reordenando el consistorio municipal».

Y es que , para Fernández del Campo, “los trámites administrativos en el Ayuntamiento de Ferrol se han hecho extremadamente complejos y la resolución a las solicitudes es lenta y entorpece la actividad de ciudadanos y empresas, por lo que se hace necesario mejorar la calidad de atención al ciudadano en Ferrol, simplificando la burocracia a través de la creación de una Ventanilla Única administrativa y con la unificación de declaración responsable para la concesión de licencias, en coordinación con otras administraciones”. “Esto será la base para poder crear una administración ágil que nos ayude a crecer, a desarrollarnos, tener más ingresos y, así poder acometer todos los demás puntos del programa que proponemos”, ha aseverado.

Además, el candidato indicó que “Vox va a entrar con un representante en el Ayuntamiento, y este concejal será la clave para que, por fin, se hagan cosas distintas en Ferrol”.

Finalizó señalando que “Vamos a demostrar que somos los mejores,y los que nos acusan de ser paracaidistas baste recordar que ellos son topos”. “Nuestro proyecto estrella es Ferrol porque hay que hacer mucho por la ciudad”.”Vox, es el que único que propone cambios reales y que cumple lo que dice” ha zanjado el candidato.

Y un final en el que se pudo escuchar el himno nacional.